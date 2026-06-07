ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом

Сальдо: ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом

Боевики ВСУ атаковали мост в районе населенного пункта Чонгар на границе с Крымом. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в результате ночного удара пострадало мостовое полотно.

«В целях безопасности движение через АПП „Джанкой“ временно перекрыли», — написал Сальдо.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы. Проезд транспорта в настоящее время возможен через пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск».

Ранее боевики ВСУ атаковали пансионат в курортном селе Железный Порт, отмечал Сальдо. В результате атак также получили повреждения дома в Таврийском, Гладковке, Большевике, Костогрызове, Великих Копанях, автомобили в Коробках, Громовке, Антоновке, колонка на АЗС в Петропавловке.

Среди местных жителей раненых и погибших не было, уточнял губернатор.