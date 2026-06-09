Системы ПВО за ночь сбили над регионами 140 беспилотников

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 140 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты перехватили и уничтожили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областях, Московском регионе, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве сбили два БПЛА, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 8 июня военные отразили налет 310 украинских беспилотников на регионы. Их ликвидировали в период с 20:00 до 08:00 по московскому времени в Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, а также на Кубани, в Московском регионе, Крыму, над Черным и Азовским морями.