Украинские военные решили соблюдать перемирие без приказа командования

В ВСУ начали соблюдать перемирие по своей инициативе

Украинские военнослужащие на отдельных участках линии соприкосновения начали соблюдать режим прекращения огня по собственной инициативе. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на украинскую прессу.

Журналисты украинского СМИ поговорили с военными ВСУ на нескольких участках линии соприкосновения. Опрошенные офицеры заявили, что солдаты решили использовать текущую ситуацию на передовой для собственных нужд.

Один из военных пояснил, что бойцы предпочитают не открывать огонь первыми, если российская сторона также соблюдает молчание. По его словам, затишье дало украинцам возможность пополнить запасы, вывезти с линии соприкосновения раненых и провести необходимые ротации личного состава.

Режим прекращения огня, уверил собеседник журналиста, во многих случаях украинские солдаты поддерживают даже без приказа командования.

«Если русские не стреляют, то и нам зачем стрелять?» — добавил офицер.

Президент России Владимир Путин распорядился остановить боевые действия до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский пообещал, что украинская сторона ответит зеркально.