ВСУ в очередной раз нарушили перемирие и атаковали Горловку в ДНР

Украинские боевики ударили по Горловке кассетными снарядами, нарушив объявленное перемирие. Об этом сообщили в Telegram-канале «Online ДНР: атаки ВФУ».
ВСУ атаковали Горловку из населенного пункта Дылеевка. Первый раз украинские боевики ударили в 19:05 кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Второй раз — в 20:10 ВСУ повторили атаку.
Также ВСУ ударили по Донецку в период пасхального перемирия. Прилет зафиксировали в районе Элеваторной улицы в Буденновском районе города.
Украинские боевики на отдельных участках линии боевого соприкосновения соблюдают режим прекращения огня по собственной инициативе. Офицеры заявили, что солдаты решили использовать текущую ситуацию на передовой для собственных нужд.
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