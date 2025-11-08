В освобожденном поселке под Красноармейском нашли груды тел солдат ВСУ
Освобожденный под Красноармейском поселок Шевченко буквально завален телами убитых бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
Командование ВСУ бросало силы на данный участок фронта, в расчете отбить взятые под контроль российскими подразделениями позиции. Однако это только увеличивало потери в украинской армии.
В итоге в поселке нет ни одного целого дома, а среди развалин лежат десятки тел бойцов ВСУ. Многие погибшие лежат в зимней форме, поскольку бои велись и в холодное время года.
Когда проводилась контратака, пехоту ВСУ подвозили к Шевченко на бронетехнике, которая уничтожалась взрывами противотанковых мин. Теперь на окраине поселка стоят разбитые американская БМП Bradley, французский БТР VAB и другие бронированные машины западного производства.
Ранее сообщалось, что ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Также продолжается зачистка населенных пунктов Рог и Гнатовка. Российские бойцы освободили там 24 здания.