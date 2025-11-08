Освобожденный под Красноармейском поселок Шевченко буквально завален телами убитых бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Командование ВСУ бросало силы на данный участок фронта, в расчете отбить взятые под контроль российскими подразделениями позиции. Однако это только увеличивало потери в украинской армии.

В итоге в поселке нет ни одного целого дома, а среди развалин лежат десятки тел бойцов ВСУ. Многие погибшие лежат в зимней форме, поскольку бои велись и в холодное время года.

Когда проводилась контратака, пехоту ВСУ подвозили к Шевченко на бронетехнике, которая уничтожалась взрывами противотанковых мин. Теперь на окраине поселка стоят разбитые американская БМП Bradley, французский БТР VAB и другие бронированные машины западного производства.

Ранее сообщалось, что ВС России отбили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Также продолжается зачистка населенных пунктов Рог и Гнатовка. Российские бойцы освободили там 24 здания.