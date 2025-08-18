ВСУ в Искре убивали сослуживцев, чтобы они не попали в плен

Украинские артиллеристы обстреливали сослуживцев в селе Искра, чтобы их не взяли в плен. Об этом ТАСС рассказал командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян.

По словам военного, ВСУ используют заградительные группы при отступлении, которые уничтожают тех, кто пытается уйти. Для ударов боевики применяют артиллерию, дроны-камикадзе и минометы.

«Когда противник отступает, у них там есть их заградотряд. Они им не дают отступить. То бишь, кто из них отступает, они их сами уничтожают. Даже в таком порядке: вот мы обнаружили [ВСУ] в доме. Сидят. Начинаем чистить дом. И по ним начинает работать их же артиллерия», — объяснил Босян.

Минобороны сообщило об освобождении Искры 14 августа. Российские военные обнаружили в одном из домов в селе десятки тел солдат ВСУ — их оставляли умирать в импровизированном госпитале.