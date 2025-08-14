Под контроль ВС России перешли Щербиновка и Искра в ДНР

Российские подразделения двух группировок войск освободили населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Поселок городского типа Щербиновка примыкает с запада к Дзержинску (Торецку). Его освободила «Южная» группировка войск. Потери противника на этом участке за сутки составили свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Село Искра к западу от Курахова граничит с Днепропетровской областью Украины. Освободившая его группировка войск «Восток» нанесла потери ВСУ в 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Накануне Минобороны сообщало об освобождении еще двух населенных пунктов — сел Суворово и Никаноровки.