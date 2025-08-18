Военные нашли десятки тел солдат ВСУ в подвале дома в ДНР

Бойцы ВС России обнаружили десятки тел солдат ВСУ в подвале дома в Искре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ», — отметили в министерстве.

Выяснилось, что подвал был импровизированным госпиталем 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали уколы обезболивающего и перевязки, а затем оставляли умирать.

ВСУ оказывали упорное сопротивление при освобождении Искры российскими войсками, но мотострелки сломили украинскую оборону и полностью выбили боевиков из населенного пункта.

ВС России освободили Искру 14 августа. Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Восток».