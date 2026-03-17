Украинская армия потеряла в феврале много боевиков в Сумской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Массовые потери зафиксировали в 158-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Большое число погибших военнослужащих подтверждается некрологами.

Источник издания подчеркнул, что ситуация с потерями сильно возмутила боевиков из других подразделений ВСУ.

«Анализ некрологов показал, что в феврале массовые потери в Сумском районе понесла 158-я омбр», — добавил он.

Командование 2-го стрелкового батальона этой бригады начало получать угрозы в свой адрес. Военнослужащие пригрозили отомстить за своих родных и убить офицеров за преступное отношение к подчиненным.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России выбили противника из села Николаевка, расположенного рядом с Константиновкой в Донецкой Народной Республике. По его словам, это произошло в прошлые выходные.