На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях СВО группировка войск «Юг» уничтожила за сутки 45 украинских блиндажей и 10 терминалов Starlink. Об этом сообщил ТАСС .

Значительный результат показали войска беспилотных систем в составе «Южной» группировки войск. Они вывели из строя 12 антенн связи Вооруженных сил Украины, 10 терминалов Starlink и девять наземных роботизированных комплексов.

Бойцы поразили 45 блиндажей с личным составом и 14 пунктов управления БПЛА. За сутки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях сбили семь беспилотников.

Ранее российские дроноводы ударили по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе. Беспилотники «Герань» поразили пункты хранения и переброски БПЛА.