Места хранения и транспортировки БПЛА в Новой Одессе попали под удар «Гераней»

Российские беспилотники «Герань» атаковали логистические центры украинских дроноводов в Николаевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Объекты, которые Вооруженные силы Украины использовали для перевозки и хранения беспилотников с комплектующими, российская разведка засекла в городе Новая Одесса. Войска беспилотных систем ударили по логистическим центрам «Геранями», успешно поразив цели.

Ранее Минобороны объявило об освобождении сел Украинское в Харьковской области и Копань в Запорожской области. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об улучшении позиций на Покровском направлении в Днепропетровской области. После взятия Добропасова войска вышли на окраины Покровского, достигли успеха около сел Богодаровка и Писанцы.