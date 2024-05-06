ВСУ устроят массированный удар по России 7 мая | 360°

06 мая 2024, 22:29
ВСУ устроят массированный удар по России 7 мая
RT: ВСУ могут готовить массированный удар дронами и ракетами по России 7 мая
Вооруженные силы Украины могут готовить массированный удар по российской территории с 06:00 во вторник, 7 мая. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.
ВСУ могут ударить более 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет, уточнил телеканал.
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«Сначала планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс ПВО, а потом ударить по согласованной заранее цели», — заявили в сообщении.
Это может быть первая настолько сильная атака со стороны Украины.
Ранее посольство РФ в Лондоне оценило заявление британского адмирала Тони Радакина об усилении ударов ВСУ вглубь российской территории. В дипведомстве указали на тонкую грань между такими провокациями и оправданием терроризма, подчеркнув, что в Киеве такие слова воспримут как призыв к дальнейшей эскалации конфликта.
До этого депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев допустил, что украинские боевики могут попытаться атаковать полуостров американскими ракетами ATACMS в преддверии инаугурации президента России.
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