Посольство в Лондоне предупредило об угрозе эскалации после слов Радакина об атаках ВСУ | 360°

Мир 27 апреля 2024, 09:49 Посольство в Лондоне предупредило об угрозе эскалации после слов Радакина об атаках ВСУ Посольство в Лондоне: слова адмирала Радакина об атаках ВСУ ведут к эскалации РИА «Новости»

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Слова начальника британского штаба обороны, адмирала Тони Радакина об усилении ударов ВСУ вглубь территории России после притока военной помощи Запада приведут к дальнейшей эскалации. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве РФ в Лондоне.

В дипведомстве указали на то, что подобный прогноз со стороны адмирала последовал за анонсом нового транша британской военной помощи. В него включили ракеты Storm Shadow.

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«Слова высокопоставленного военного будут восприняты киевским режимом как зеленый свет на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств», — подчеркнули в посольстве.

Дипведомство указало на тонкую грань между подобными провокациями и оправданием терроризма. Британские власти и раньше «не замечали» многочисленные удары Украины по российским территориям, продолжая передавать оружие «преступным подопечным», добавили в посольстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Великобритания фактически напрямую участвует в конфликте. Он напомнил, что власть страны оказывают поддержку Украине своими людьми и разведданными.