ВСУ устроили массированную атаку на Тульскую область

«Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется», — написал он.

По словам Миляева, российские военные поразили воздушные цели. Ситуация находится на контроле, добавил глава Тульской области.

Ночью несколько взрывов прогремели над тульским городом Алексин. Горожане сообщали о 12 громких звуках. Также они поделились кадрами, на которых запечатлены яркие вспышки в небе.

В городе сработали системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось о сбитом украинском беспилотнике. Обломки дрона нашли рядом со паралимпийской базой «Ока», где находились спортсмены.

Ранее ВСУ пытались нанести массированный ракетный удар по территории Брянской области. Российские военные успешно отразили все атаки.