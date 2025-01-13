Мощные взрывы прозвучали над Брянском

Местные жители рассказали, что видели над городом множественные вспышки. Похожие на взрывы звуки длились около пяти минут.

По данным издания, ВСУ попытались атаковать Брянский химический завод в городе Сельцо ракетами ATACMS. Обломки сбитой баллистической ракеты обнаружили на территории предприятия. Официальной информации о происшествии и возможных разрушениях пока не поступало.

Также сообщалось, что в регионе звучит воздушная тревога, а жителей Брянской области предупредили о ракетной опасности. Сирены сработали в Белгородской и Орловской областях.

Украинские боевики в очередной раз атаковали Брянскую область 12 января. Жертвой удара стала местная жительница. Еще одну женщину доставили в больницу с ранениями.