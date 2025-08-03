ВСУ усилили группировку у Серебрянки в ДНР

Командование ВСУ усилило группировку у населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике и предпринимает попытки выбить российских бойцов с этих территорий. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Серьезное давление вооруженные формирования Украины оказывают в районе Серебрянки. Здесь украинское командование нагнало огромное количество личного состава и техники», — сказал он.

Марочко добавил, что вблизи населенного пункта продолжаются активные боевые действия.

Ранее стало известно, что командование ВСУ начало подготовку к боям в Константиновке в ДНР. Киев перебросил подразделения из Часова Яра на третью линию обороны.