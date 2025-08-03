Киев оттянул допсредства и силы из Часова Яра к Константиновке — Марочко

Марочко: Киев перетянул допсилы из Часова Яра, готовясь к боям в Константиновке

Фото: РИА «Новости»

Командование ВСУ начало подготовку к боям в Константиновке ДНР. Киев перебросил подразделения из Часова Яра на третью линию обороны, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что потеря Часова Яра серьезно ударила по репутации ВСУ. В настоящее время продолжаются локальные столкновения на западе населенного пункта. Украинские боевики пытаются удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, там, где лесистая местность.

«Сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновке», — рассказал Марочко.

По его словам, инженерные подразделения ВСУ уже действуют у Константиновки. Украинское командование стягивает к городу дополнительные силы и средства.

Если говорить о морально-психологическом состоянии боевиков ВСУ, то после потери Часова Яра оно на крайне низком уровне. Солдаты не понимают, почему выполняют «бездумные приказы командования».

Российская армия освободила Часов Яр 31 июля.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте