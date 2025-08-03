Марочко: Киев перетянул допсилы из Часова Яра, готовясь к боям в Константиновке

Командование ВСУ начало подготовку к боям в Константиновке ДНР. Киев перебросил подразделения из Часова Яра на третью линию обороны, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он объяснил, что потеря Часова Яра серьезно ударила по репутации ВСУ. В настоящее время продолжаются локальные столкновения на западе населенного пункта. Украинские боевики пытаются удержать свои позиции северо-восточнее Николаевки, там, где лесистая местность.

«Сам населенный пункт им все-таки пришлось оставить и перетянуть силы и средства на третью и вторую линию обороны. В данном районе идет серьезная подготовка к обороне Константиновке», — рассказал Марочко.

По его словам, инженерные подразделения ВСУ уже действуют у Константиновки. Украинское командование стягивает к городу дополнительные силы и средства.

Если говорить о морально-психологическом состоянии боевиков ВСУ, то после потери Часова Яра оно на крайне низком уровне. Солдаты не понимают, почему выполняют «бездумные приказы командования».

Российская армия освободила Часов Яр 31 июля.