Украинские боевики подорвали мост, надеясь остановить продвижение российской армии в направлении населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он назвал российскую группировку «Днепр» мощным кулаком. По его словам, ее подразделения сейчас движутся вдоль высот в сторону Приморского. Это объединение войск уже стало угрозой для ореховской группировки ВСУ.

«Там противник в районе Речного и Григорьевки даже вынужден был подорвать мост, потому что там уже открывался оперативный простор и высоты, наверное, крайние, которые разделяют группировку „Днепр“ и Запорожье», — сказал Кимаковский.

Ранее российские военные взяли под контроль Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. При освобождении населенных пунктов, как сообщили в оборонном ведомстве, отличились бойцы подразделений группировок «Юг» и «Восток».