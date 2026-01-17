ВС России освободили два населенных пункта в ДНР и Запорожской области

ВС России взяли под контроль Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области

Российские военные освободили населенные пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении Приволья отличились бойцы подразделений группировки войск «Юг». В Прилуках действовали военнослужащие «Востока».

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки боевики ВСУ потеряли более 1,3 тысячи человек живой силы. Средства ПВО сбили 214 украинских беспилотников самолетного типа и две ракеты большой дальности «Нептун».

Ранее стало известно, что расчеты ударных беспилотников уничтожили группу ВСУ при попытке вывезти пораженную пусковую установку РСЗО HIMARS в Черниговской области.

За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых и один массированный удар по предприятиям и заводам военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам топливно-энергетического комплекса.