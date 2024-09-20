ВСУ уничтожили более 10 домов в Большесолдатском районе под Курском

В Большесолдатском районе Курской области Вооруженные силы Украины уничтожили более 10 домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев в Telegram-канале .

«Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская», — написал он.

Зайцев посоветовал жителям пострадавших от обстрелов зданий обратиться в местную администрацию. Он не привел других подробностей, в том числе сведений о пострадавших.

Ночью 20 сентября средства противовоздушной обороны сбили ракету над Курской областью. В регионе включили сигналы тревоги. Жителей призвали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами или пройти в укрытия.

Пенсионерка из Курской области рассказала, как ВСУ обстреляли копавших картошку мирных жителей. По ее словам, люди собирали клубни под атакой дронов.