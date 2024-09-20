ВСУ обстреляли копавших картошку жителей Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали мирных жителей, собиравших картошку в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщила жительница Рыльского района Мария Беседина.

«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами», — поделилась женщина.

По ее словам, в одной из деревень из-за обстрела ВСУ сгорели два дома. По территории детского сада ВСУ разбросали противопехотные мины. На этой неделе Беседина переехала к родственникам в Курск, где ей выдали ваучер на лекарства.

В начале нападения на Курскую область ВСУ стянули туда много бронетехники, рассказал ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Украинские боевики задействовали очень большие ресурсы для атаки.

Алаудинов также считает, что спецоперация в 2024 году либо закончится, либо перейдет в другую стадию. Если СВО продолжится, то военные применят все виды вооружения.