Система ПВО в ночь на 20 сентября сбила украинскую ракету над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Благодарю наших защитников!» — написал он.

Ночью и ранним утром в Курской области срабатывали сирены воздушной тревоги. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытия.

Курская область 6 августа подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Диверсанты пытались прорваться в регион, под обстрелы попали приграничные населенные пункты.

ВСУ рассчитывали затормозить продвижение российских военных, однако лишь расширили линию фронта, отметил ранее швейцарский полковник Жак Бо. По его мнению, украинская армия ухудшила свое положение.