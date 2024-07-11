Посол России при ОЗХО обвинил Украину в использовании боевых отравляющих веществ

Посол РФ при ОЗХО Тарабрин: Украина грубо нарушила конвенцию о запрете химоружия

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Украина применяет запрещенное химического оружие против ВС России. Об этом на сессии исполсовета ОЗХО в Гааге заявил российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин. Его процитировало РИА «Новости».

Постпред России при ОЗХО отметил, что ВСУ используют токсичные химикаты и полноценные боевые отравляющие вещества. Он констатировал, что украинская сторона грубо нарушила Конвенцию о запрещении химоружия.

Тарабрин также указал на дезинформационную кампанию против России. По его словам, некоторые ресурсы публикуют фейковые данные о том, что российские военные якобы используют химические средства борьбы с беспорядками.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях. Отравляющие вещества сбрасывали с беспилотников, добавил он.

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