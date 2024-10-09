Россия обнародовала доказательства применения Украиной химоружия

Вооруженные силы Украины применили в зоне СВО токсичные вещества. Постпред России при Организации по запрещению химического оружия и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин представил доказательства на 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО, сообщила пресс-служба дипведомства.

Российская делегация провела брифинг для государств-участников организации о многочисленных случаях применения Украиной химоружия против военных и гражданских. Дипломаты обнародовали фото- и видеоматериалы, а также результаты исследований сертифицированной ОЗХО лаборатории.

«Накануне текущей сессии передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в техсекретариат для распространения среди государств-участников», — заявил Тарабрин.

ВСУ применяли химоружие в боях около Кинбурнской косы. Они использовали фосфорные боеприпасы. Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» сравнил их с оружием массового поражения.