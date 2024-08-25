ВСУ уличили в намерении атаковать центральные области России

«Это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий», — отметили авторы материала.

Стратегия угрожать столице России и Санкт-Петербургу не пользуется поддержкой Соединенных Штатов, подчеркнул высокопоставленный украинский чиновник.

Американские власти не позволяют Украине использовать свое оружие для атак на центр России, потому что в конечном итоге собираются «перезагрузить» отношения с РФ. Кроме того, использование Storm Shadow может быть не таким эффективным, как рассчитывают ВСУ.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк заявлял, что Запад не разрешал Украине использовать поставленное оружие для ударов по российским территориям. Атака ВСУ на Курскую область имела больше политическое, чем военное значение, добавил он.