США не позволяют Украине использовать американское оружие для ударов вглубь России, потому что в конечном итоге намерены перезагрузить отношения с РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на европейских журналистов.

По данным СМИ, американские чиновники, работающие в администрации Белого дома, сообщили украинским коллегам, что Штаты собираются улучшить отношения с Россией. Если снять ограничение на использование их вооружений для ударов по этой стране, то не останется шансов на возобновление плотных контактов.

Кроме того, использование дальнобойных ракет Storm Shadow или Army Tactical Missile Systems может не быть таким эффективным, как рассчитывает Украина. У ВСУ небольшой запас ракет, а те, которые они имеют в арсенале, могут не долететь до нужных им целей в России.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Запад не разрешил Украине использовать поставленные вооружения для ударов по РФ. Он также отметил, что вылазка ВСУ в Курской области имела больше политическое значение, чем военное.