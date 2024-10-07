Украинские боевики намеренно обстреливали больницу, школу и жилые дома в городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, чтобы вынудить население выехать на подконтрольную киевскому режиму территорию. Об этом сообщило министерство обороны России .

Также боевики ВСУ угрожали расстрелом жителей в случае отказа покинуть город.

«Горожане отказались ехать на подконтрольную киевскому режиму территорию, находясь под дулами автоматов боевиков ВСУ в подвалах. Националисты планомерно обстреливали больницу, школу и дома, в которых прятались мирные жители», — заявили в Минобороны РФ.

Одна из местных жительниц сообщила, что националисты взорвали больницу, из-за чего погибли люди.

Российские военные освободили Угледар еще 3 октября. Среди оставшихся в населенном городе людей остались в том числе и дети, которые не успели эвакуироваться.