ВСУ произвели артиллерийский обстрел, ударив по зданию суда в Васильевке Запорожской области. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале .

«Противник нанес артиллерийский удар неустановленным боеприпасом по городу Васильевка. Разрушения получило здание районного суда», — написал он.

Губернатор добавил, что сотрудники суда не пострадали, как и местные жители. На опубликованных кадрах видно, что крышу пробило над залом заседаний.

Ранее дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили управляемую авиационную бомбу, запущенную украинскими боевиками по Курской области. Снаряд перехватили над приграничным районом региона.

До этого экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил личный состав и бронетехнику украинских боевиков в курском приграничье. По противнику ударили авиабомбами с модулем планирования и коррекции по разведанным целям.