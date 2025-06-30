ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Есть погибшие
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по центру Донецка, погибла женщина
Украинские военные нанесли ракетные удары по центру Донецка, раздались несколько мощных взрывов. Как минимум одна женщина погибла, сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, после удара загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».
«По меньшей мере одна женщина погибла», — уточнили журналисты.
Украинские боевики попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.
Над центром Донецка прозвучало несколько мощных взрывов. Предположительно, отработали российские силы противовоздушной обороны.
Информация о пострадавших и возможных разрушениях еще уточняется.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками четыре населенных пункта в Белгородской области.