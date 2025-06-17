В Донецке 14 человек пострадали из-за обстрела ВСУ в утренний час пик

Пушилин: в Донецке 14 мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Ленинскому району Донецка пострадали 14 мирных жителей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале .

«В утренний час пик противник атаковал спальные кварталы внутригородского района столицы республики осколочными ракетами (М31) к РСЗО HIMARS», — написал он.

По его словам, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также после атаки ВСУ полностью разрушился один из жилых домов в городе. Еще получили повреждения коммунальные предприятия и автотранспорт.

Ранее в Херсонской области мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ. По словам главы региона Владимира Сальдо, мужчина получил легкое ранение. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пациент отказался.