Музей обороны Севастополя рассказал о состоянии уцелевших фрагментов панорамы

При пожаре в Музее обороны Севастополя уцелели 16 фрагментов полотна

Сотрудники Музея обороны Севастополя нашли 16 уцелевших фрагментов полотна, пострадавшего в результате пожара после атаки украинских военных в ночь на 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Спустя неделю после удара беспилотника специалисты продолжают разбирать завалы и спасать то, что удалось сохранить. Уже обнаружили 16 крупных фрагментов полотна, 13 из которых содержат сцены обороны Севастополя», — отметили в музее.

Сейчас спасатели разбирают поврежденные элементы кровли, после чего сотрудники музея продолжат проверку завалов в поисках новых фрагментов полотна.

Директор музея Михаил Смородкин отмечал, что в течение трех лет возможно восстановить полотно Музея-панорамы «Оборона Севастополя».

Петрозаводские программисты создали цифровой двойник панорамы «Оборона Севастополя». Он может стать основой для восстановления шедевра.