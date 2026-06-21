Музей обороны Севастополя рассказал о состоянии уцелевших фрагментов панорамы
При пожаре в Музее обороны Севастополя уцелели 16 фрагментов полотна
Сотрудники Музея обороны Севастополя нашли 16 уцелевших фрагментов полотна, пострадавшего в результате пожара после атаки украинских военных в ночь на 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Спустя неделю после удара беспилотника специалисты продолжают разбирать завалы и спасать то, что удалось сохранить. Уже обнаружили 16 крупных фрагментов полотна, 13 из которых содержат сцены обороны Севастополя», — отметили в музее.
Сейчас спасатели разбирают поврежденные элементы кровли, после чего сотрудники музея продолжат проверку завалов в поисках новых фрагментов полотна.
Директор музея Михаил Смородкин отмечал, что в течение трех лет возможно восстановить полотно Музея-панорамы «Оборона Севастополя».
Петрозаводские программисты создали цифровой двойник панорамы «Оборона Севастополя». Он может стать основой для восстановления шедевра.