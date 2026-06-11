Спасатели ликвидировали пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя»

Сотрудники МЧС потушили пожар в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Пожару был присвоен четвертый ранг — наивысший из возможных в Севастополе», — подчеркнули в МЧС.

Спасатели работали в условиях высокой пожарной нагрузки, в помещениях сложной планировки, при сильном задымленнии. Специалисты вынесли из музея несколько фрагментов полотна панорамы. Все они получили серьезные повреждения.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал. Возгорание ликвидировали в 8:00. Для тушения задействовали 83 специалиста и 22 единицы техники.