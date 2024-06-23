Число пострадавших из-за осколков сбитых ракет ВСУ в Севастополе превысило 20

Развожаев: в Севастополе в результате атаки ВСУ пострадали 22 человека

В Севастополе увеличилось число пострадавших после попытки ВСУ атаковать город ракетами. Губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что ранения получили 22 человека.

«Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», — написал он.

Тяжелой Развожаев назвал ситуацию на Учкуевке, где, по предварительным данным, осколками ранило 12 мирных жителей.

«Туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы», — подчеркнул глава Севастополя.

Жертвами атаки стали два человека, в том числе двухлетний ребенок.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над городом пять целей. Их осколки упали в прибрежной зоне.