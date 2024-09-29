ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Артиллеристы ВСУ уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате прямого попадания пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции.

«Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе спутнике Запорожской АЭС», — указали в администрации ЗАЭС.

После удара ВСУ, подчеркнули в пресс-службе, под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города. Сейчас ситуация с энергоснабжением в Энергодаре находится под контролем. На месте обстрела работают пожарные.

Глава городской администрации Эдуард Сеновоз заявил, что атаки украинских боевиков по Энергодару имеют террористическую цель, направлены на попытки сорвать подачу водоснабжения и электроэнергии в городе.

Ранее ВСУ нанесли удар по автозаправочным станциям Энергодара. По словам Сеновоза, местные жители периодически сталкиваются с перебоями с бензином.