Украинские националисты нанесли удар по автозаправочным станциям Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

Он привел слова мэра города Эдуарда Сеновоза.

«ВСУ в последнее время нанесли ряд ударов с помощью беспилотников по автозаправочным станциям Энергодара в Запорожской области. В городе периодически появляются перебои с бензином», — отметил Сеновоз.

Днем ранее стало известно, что боевики ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на территорию Запорожской атомной электростанции. В результате взрыва загорелась сухая травма, атомные объекты не пострадали, пострадавших среди сотрудников станции нет.

На прошлой неделе рой украинских беспилотников также нанес удар по Запорожской АЭС. Один из вражеских БПЛА повредил трансформатор на подстанции «Заря».