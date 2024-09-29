Власти Энергодара назвали цель ударов ВСУ по городу

Атаки боевиков ВСУ по Энергодару в Запорожской области имеют террористическую цель, направлены на ухудшение жизни в городе и попытки сорвать подачу водоснабжения и электроэнергии. Об этом РИА «Новости» заявил глава городской администрации Эдуард Сеновоз

«Статистика нанесения таких ударов говорит, что инфраструктура города является основной целью для ВСУ. А от нее зависит жизнеобеспечение всего Энергодара. В основном в последнее время мы фиксируем попытки сорвать водоснабжение и электроэнергию», — сказал он.

Сеновоз добавил, что экстренные службы оперативно устраняют все последствия атак, а жители не испытывают дефицита в лекарствах или продуктах питания.

«Люди не стремятся куда-то из этого города уехать, потому что любят его. Но они прекрасно понимают, кто и с какой целью эти удары наносит», — заключил глава Энергодара.

Ранее ВСУ атаковали автозаправочные станции в городе.