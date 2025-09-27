ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

ВСУ ударили беспилотниками по нефтеперекачивающей станции в поселке Конар Цивильского окрага. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Ущерб объекту он оценил как незначительный. Никто не пострадал, угрозы населению нет. Региональные экстренные службы работают в усиленном режиме.

Главные воздушные ворота соседнего Татарстана — аэропорт Казани — из-за этого утром приблизительно на два часа приостанавливали работу. Два самолета ушли на запасные полосы.

Всего, по данным Министерства обороны, за ночь средства ПВО сбили в небе над Россией 55 вражеских беспилотников. Активнее всего ВСУ атаковали Ростовскую область, на которую пришлась почти половина дронов — 27.