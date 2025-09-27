В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Утром 27 сентября в аэропорту Казани сняли введенные ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводились в 06:39 по московскому времени. К 07:49 их сняли. За это время два самолета ушли на запасные аэродромы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее стало известно, что в России впервые зафиксировали случай возможного столкновения самолета с дроном. Судно получило повреждения во время вылета из Петропавловск-Камчатского в Тиличики.