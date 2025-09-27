За ночь средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА в небе над Россией

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 55 дронов ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников самолетного типа сбили над территорией Ростовской области — 27. Восемь БПЛА ликвидировали над Брянской областью.

По шесть дронов уничтожили над Астраханской и Воронежской областями. Пять БПЛА противника сбили над Волгоградской областью, два — над Курской, еще один — над Белгородской.

Ранее стало известно, что в аэропорту Казани утром 27 сентября вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. К 07:49 по московскому времени их сняли.