ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS
Марочко: ВСУ ударили по Луганску, предположительно, тремя ракетами ATACMS
Украинские войска обстреляли Луганск, предположительно, с применением ракет ATACMS. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, сработали российские системы ПВО. В результате падения обломков ракет вспыхнула лесополоса.
Марочко предположил, что ракет было три.
Позже источник в силовых структурах подтвердил агентству, что сбитые ракеты были ATACMS. Обломки упали за чертой города.
Ранее в Пентагоне заявили, что США могут снять запрет Украине наносить удары такими ракетами в глубину российской территории. Также российское Минобороны сообщало об уничтожении ракетных комплексов HIMARS в снаряжении ATACMS, которые украинская армия использовала для обстрела пляжа в Севастополе 23 июня.