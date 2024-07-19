ВСУ ударили по Луганску, предположительно, ракетами ATACMS

Марочко: ВСУ ударили по Луганску, предположительно, тремя ракетами ATACMS

Украинские войска обстреляли Луганск, предположительно, с применением ракет ATACMS. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сработали российские системы ПВО. В результате падения обломков ракет вспыхнула лесополоса.

Марочко предположил, что ракет было три.

Позже источник в силовых структурах подтвердил агентству, что сбитые ракеты были ATACMS. Обломки упали за чертой города.

Ранее в Пентагоне заявили, что США могут снять запрет Украине наносить удары такими ракетами в глубину российской территории. Также российское Минобороны сообщало об уничтожении ракетных комплексов HIMARS в снаряжении ATACMS, которые украинская армия использовала для обстрела пляжа в Севастополе 23 июня.

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