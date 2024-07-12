США пригрозили России ударами ATACMS вглубь страны

Пентагон: США могут снять запрет на удары ВСУ ракетами ATACMS вглубь России

США могут разрешить наносить удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS вглубь России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, власти США внесли изменения в правила использования переданных Украине вооружений возле Харькова.

«Мы адаптируем нашу политику. Вы видели это в Харькове, и это может распространиться на другие районы», — пояснила представитель ведомства.

Ранее, 23 июня, украинские боевики ударили пятью ракетами ATACMS американского производства по Севастополю. В городских больницах до сих пор остаются пять пациентов, пострадавших при атаке ВСУ.