ВСУ ударили по югу Запорожской области, жители региона остались без света

ВСУ в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Запорожской области. Подробности в телеграм-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано повреждение оборудования, что привело к очередному отключению электроснабжения. Сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника», — отметил глава области.

Балицкий сообщил, что все службы работают для минимизации последствий ударов. В регионе сохраняется высокая дроновая опасность.

В ночь на 14 апреля противник ударом беспилотников повредил оборудование энергетической инфраструктуры. Энергетики оперативно приступили к стабилизации обстановки.

Накануне о продолжающихся обстрелах Запорожской АЭС сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Удары приходятся в том числе по промышленной зоне вблизи города.