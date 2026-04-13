Лихачев сообщил о продолжении обстрелов Запорожской АЭС

Лихачев: обстрелы ЗАЭС продолжаются, есть прилеты в районе Энергодара

Обстрелы в районе Запорожской атомной электростанции продолжаются, зафиксировали прилеты рядом с Энергодаром. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, написал ТАСС .

«Да, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация вокруг станции напряженная: удары приходятся в том числе по промышленной зоне вблизи города.

Кроме того, на ЗАЭС сохраняются проблемы с электроснабжением. Сейчас станция получает питание только по одной линии.

Лихачев отметил, что для восстановления полноценной работы необходимо провести ремонт поврежденной Днепровской линии электропередачи. Повреждения зафиксировали над водой в районе 21-й и 24-й опор.

Он добавил, что для проведения работ необходима пауза в боевых действиях. В «Росатоме» рассчитывают завершить ротацию миссии МАГАТЭ на текущей неделе, а затем перейти к так называемой «неделе тишины», чтобы приступить к ремонту.

В марте Лихачев подчеркнул, что Россия не исключает рассмотрения международного формата выдачи электричества с ЗАЭС.