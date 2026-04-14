ВСУ нанесли удар по энергообъекту в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области, часть оборудования получила повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале на платформе МАХ .

Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для стабилизации обстановки. Губернатор добавил, что сохраняется высокая дроновая активность.

«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области», — написал Балицкий.

Ранее российские военные зафиксировали 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ. В небе над Курской и Белгородской областями за это время сбили 11 вражеских дронов.