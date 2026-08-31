ВСУ ударили по хлебному магазину в Курской области, есть раненые

Хинштейн: шесть жителей Курской области пострадали от атак ВСУ

Шесть мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

«Враг снова нанес целенаправленный удар по хлебному магазину в центре слободы Белой Беловского района», — написал чиновник.

Пять человек пострадали, у них слепые осколочные ранения, травмы головы. Всех раненых доставляют в Курск.

Также в селе Кремяное Кореневского района 67-летнего мужчину ранило осколками в правую голень. Пострадавший отказался ехать в областной центр, ему оказывают помощь на месте.

Ранее в Белгородской области 12-летняя девочка получила минно-взрывную травму. Также в результате атаки беспилотников в Екатеринбурге пострадали четыре человека.