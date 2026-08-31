В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадала девочка

В селе Репное Белгородского округа из-за атаки БПЛА пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе» .

После атаки вражеского беспилотника на коммерческий объект родители привезли ребенка с минно-взрывной травмой и ссадиной предплечья в детскую областную клиническую больницу. После оказания помощи девочку отпустили на амбулаторное лечение.

Также в селах области и городе Шебекине FPV-дроны повредили несколько частных домов и один многоквартирный, грузовые и легковые автомобили, предприятие и инфраструктурный объект.

Ранее при атаке БПЛА на жилые районы Екатеринбурга пострадали четыре человека. Жителей поврежденных домов эвакуировали.