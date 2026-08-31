При атаке БПЛА на жилые районы Екатеринбурга пострадали четыре человека

Губернатор: при атаке беспилотников на Екатеринбург пострадали четыре человека

При атаке беспилотников ВСУ на Екатеринбург четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в «Максе» .

По его словам, повреждены три многоквартирных дома в жилом районе.

«Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном — выбитые стекла», — отметил губернатор.

Жертв нет, четыре человека ранены. Двоих порезало осколками от разбитых стекол, еще двое получили отравление продуктами горения в легкой форме, от госпитализации отказались.

Жителей поврежденных зданий временно эвакуировали в школы № 156 и 131. Скоро будет развернут пункт временного размещения в КЦ «Елизаветинский».

Поврежденные здания проверяют специалисты, на местах работают 115 человек и 37 единиц техники.

Кроме того, обломки одного беспилотника упали за территорией логистического центра. Людей своевременно эвакуировали, никто не пострадал.

Ранее Паслер сообщил об атаке БПЛА на жилые районы и логистический центр.