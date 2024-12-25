ВСУ ударили по гражданским объектам во Льгове Курской области

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по гражданским объектам во Льгове

Украинские боевики нанесли удар по гражданским объектам во Льгове. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Очередное преступление нацистского режима», — прокомментировал он.

На месте работают все оперативные и экстренные службы. Хинштейн призвал доверять только официальным источникам информации и заверил, что держит ситуацию на контроле. Пока не сообщается ни какие именно объекты получили повреждения, ни есть ли пострадавшие.

Днем 20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Погибли пять человек, 12 получили ранения. Многие здания в городе получили повреждения, часть из них не подлежат восстановлению.

А предыдущая атака Льгова произошла в ночь на 8 декабря. Повреждения получили несколько жилых домов.