Хинштейн приехал в пострадавший от обстрела Льгов

В результате удара ВСУ по городу Льгов несколько домов получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который приехал на место обстрела.

«Прибыл в город Льгов, здесь ночью в результате атаки украинских нацистов пострадало несколько домов», — отметил он.

По его словам, из-за атаки выбило стекла в нескольких квартирах. Хинштейн объяснил, что приехал в город, чтобы поддержать жителей и проверить, как идет возмещение ущерба. Он связался с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, чтобы оперативно отремонтировать поврежденные здания.

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали над Курской областью 12 украинских беспилотников. Всего в ночь на 8 декабря над российскими регионами уничтожили и подавили 46 дронов.