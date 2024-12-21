Пять человек погибли при обстреле Рыльска со стороны ВСУ

Хинштейн: при обстреле Рыльска погибли пять человек и 12 пострадали

В результате массированной атаки боевиков ВСУ по городу Рыльску погибли пять человек, ранения получили 12. Об этом в Telegram-канале заявил Александр Хинштейн.

В пятницу он заявлял, что по предварительным данным, атаки боевиков привела к шести жертвам, в том числе одного несовершеннолетнего.

«Пятеро погибших, детей среди них нет. Пострадали 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести», — написал он.

Рыльск находится в 30 километрах от атомной электростанции в Курчатове. Около 15:00 в пятницу город попал под массированный обстрел националистов, системы ПВО сбили несколько ракет противника из американской РСЗО HIMARS.

Повреждения получили здания частые дома, пожарная часть, школы, педагогический колледж, физкультурно-оздоровительный комплекс и Дом культуры.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Теракт».